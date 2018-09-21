"Металлург" проиграл "Топедо", несмотря на 800-е очко Мозякина

"Торпедо" на своей площадке обыграло "Металлург" - 3:2. Победная шайба на счету нападающего Дениса Паршина.

Нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин сделал в этой встрече результативную передачу. Он стал первым хоккеистом, набравшим 800 очков в КХЛ.

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"Торпедо" (Нижний Новгород) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)

Голы: Веряев - 1 (Ураков), 2:01 - 1:0. Антипин - 1 (бол., Мозякин, Эллисон), 9:01 - 1:1. Веряев - 2 (Жафяров), 26:53 - 2:1. Расмуссен - 3 (Антипин), 27:50 - 2:2. Паршин - 2 (Галузин), 28:15 - 3:2.

Вратари: Галимов - Загидулин (59:00).

Штраф: 4 - 10.

Броски: 35 (12+13+10) - 29 (8+4+17).

Судьи: Ансонс, Оскирко.

21 сентября. Нижний Новгород. КРК "Нагорный".