"Металлург" проиграл "Ладе" и потерпел пятое поражение в шести матчах

"Металлург" на своей арене уступил "Ладе" со счетом 1:3. В составе магнитогорской команды отличился Евгений Тимкин. У гостей по шайбе забросили Денис Зернов, Кирилл Капустин и Семен Валуйский.

Отметим, что это пятое поражение "Металлурга" в шести последних матчах.

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"Металлург" Мг (Магнитогорск) – "Лада" (Тольятти) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Зернов – 8, 5:53 – 0:1. Капустин – 6 (Мастрюков, Геноуэй), 25:39 – 0:2. Валуйский – 4 (бол., Белоусов, Бочаров), 28:03 – 0:3. Тимкин – 5 (бол., Мозякин, Кокарев), 31:13 – 1:3.

Вратари: Кошечкин (Самсонов, 28:03, Кошечкин, 33:56, 57:46 – 58:00, 58:17) – Красоткин.

Штраф: 30 – 20.

Броски: 36 (14+12+10) – 27 (11+9+7).

Судьи: Зибинин, Кислов.

2 ноября. Магнитогорск. "Арена Металлург".