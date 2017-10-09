"Металлург" попросил КХЛ изучить ситуацию с отсутствием автобуса для клуба во Владивостоке

Исполнительный директор магнитогорского "Металлурга" Максим Грицай отметил, что клуб обратился в КХЛ с просьбой разобраться с тем, что "Адмирал" не предоставил команде автобус из аэропорта в гостиницу. Напомним, ранее "СЭ" сообщил, что "Металлург" был вынужден добираться в гостиницу во Владивостоке на такси.

– Да, мы уже отправили письмо в лигу с просьбой разобраться в этом случае в соответствии с регламентом, – приводит ТАСС слова Грицая.

Согласно Спортивному регламенту КХЛ, принимающая сторона должна предоставить гостям автобус для проезда из вокзала или аэропорта в гостиницу и обратно. В случае нарушения условий на клуб налагается штраф в размере 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – 200 тысяч рублей.