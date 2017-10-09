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12:40 | Хоккей — КХЛ

"Металлург" попросил КХЛ изучить ситуацию с отсутствием автобуса для клуба во Владивостоке


Исполнительный директор магнитогорского "Металлурга" Максим Грицай отметил, что клуб обратился в КХЛ с просьбой разобраться с тем, что "Адмирал" не предоставил команде автобус из аэропорта в гостиницу. Напомним, ранее "СЭ" сообщил, что "Металлург" был вынужден добираться в гостиницу во Владивостоке на такси.

 
Воскресенье. Владивосток. &quot;Адмирал&quot; - &quot;Металлург&quot; - 1:3. Число претезий к дальневосточникам растет - теперь они забыли встретить &quot;лис&quot; в аэропорту.Скандал во Владивостоке: "Адмирал" плохо принял "Магнитку". Что будет дальше?

Да, мы уже отправили письмо в лигу с просьбой разобраться в этом случае в соответствии с регламентом, – приводит ТАСС слова Грицая.

Согласно Спортивному регламенту КХЛ, принимающая сторона должна предоставить гостям автобус для проезда из вокзала или аэропорта в гостиницу и обратно. В случае нарушения условий на клуб налагается штраф в размере 100 тысяч рублей, в случае повторного нарушения – 200 тысяч рублей.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4629221

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