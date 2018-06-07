"Металлург" подписал пробный контракт с 20-летним защитником

"Металлург" из Магнитогорска заключил контракт с защитником Дмитрием Зайцевым, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на время предсезонных сборов, по итогам которых стороны примут окончательное решение.

Дмитрий Зайцев родился 18 января 1998 года в Тольятти. Там же начинал заниматься хоккеем, затем подростком переехал в Магнитогорск. Выпускник магнитогорской школы хоккея. Выступал за юношеские команды магнитогорского "Металлурга", а также провел 11 матчей за "Стальных Лисов" в МХЛ в сезоне 2014/2015, забив один гол. С 2015 года он выступает в юниорских лигах Северной Америки. С сезона-2016/17 играет в "Мус Джо Варриорз". За это время провел в клубе WHL 152 матча, набрав 48 (8+40) очков при показателе полезности "+45".