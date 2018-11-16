"Металлург" победил "Витязь"

"Металлург" обыграл "Витязь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. Дублем отметился нападающий Николай Кулемин.

"Металлург" набрал 41 очко и поднялся на третье место на Востоке. "Витязь" с 24 баллами занимает 9-е место на Западе.

Хоккей

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Витязь" (Подольск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

Голы: Антипин - 7 (Тимкин, Д. Платонов), 22:33 - 0:1. Аалтонен - 14 (Епишин, Катичев), 35:20 - 1:1. Кулемин - 8 (бол., Рылов, Расмуссен), 37:44 - 1:2. Эллисон - 6 (Мозякин), 45:19 - 1:3. Кулемин - 9 (бол., Антипин, Расмуссен), 53:24 - 1:4.

Вратари: Ортио - Кошечкин.

Штраф: 14 - 10.

Броски: 22 (9+6+7) - 38 (15+13+10).

Судьи: Оленин, Рогачев.

16 ноября. Подольск. ЛД "Витязь".

Все о КХЛ - здесь