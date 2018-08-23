"Металлург" победил "Трактор" на Мемориале Ромазана

"Металлург" обыграл "Трактор" на Мемориале Ромазана. Победную шайбу провел форвард Сергей Мозякин в овертайме. В стартовой игре турнира "Сибирь" одолела "Торпедо" (3:2).

Мемориал И. Ромазана

"Металлург" (Магнитогорск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Варфоломеев (Мозякин), 12:27 - 1:0. Карпухин (Шолохов), 27:44 - 1:1. Шаров (мен.), 55:31 - 1:2. Пакаринен (бол., Береглазов, Чибисов), 56:17 - 2:2. Мозякин (Эллисон, Матушкин), 63:50 - 3:2.

Вратари: Кошечкин - Сухачев.

Судьи: Гашилов, Шемякин.

23 августа. Магнитогорск. "Арена Металлург".