"Металлург" победил "Торпедо" благодаря дублю Эллисона

"Металлург" обыграл "Торпедо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 5:4. Дублем в составе хозяев отметился нападающий Мэтт Эллисон.

"Металлург" набрал 45 очков и расположился на 4-м месте на Востоке. "Торпедо" с 40 баллами занимает 6 строчку.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:4 (1:1, 3:1, 1:2)

Голы: Эллисон - 8 (Мозякин), 15:49 - 1:0. Сетдиков - 3 (Семин), 16:58 - 1:1. Расмуссен - 7 (бол., Мозякин, Эллисон), 21:46 - 2:1. Неколенко - 2 (Любимов), 35:52 - 3:1. Пакаринен - 10 (бол.), 36:52 - 4:1. Жафяров - 6 (Паршин), 37:42 - 4:2. Галузин - 8 (бол.), 47:38 - 4:3. Эллисон - 9 (бол., Мозякин, Кулемин), 52:10 - 5:3. Жафяров - 7 (Баранцев, Паршин), 55:02 - 5:4.

Вратари: Кошечкин - Галимов (Тихомиров, 40:00, 58:31).

Штраф: 12 - 6.

Броски: 28 (14+9+5) - 38 (10+11+17).

Судьи: Гусев, Кислов.

26 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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