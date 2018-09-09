"Металлург" победил "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:1. В составе хозяев отличились нападающие Деннис Расмуссен, Сергей Мозякин и Войтек Вольски. Единственную шайбу гостей забросил форвард Грег Сквайрз.
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Магнитогорск) - "Куньлунь" (Пекин) - 3:1 (3:0, 0:1, 0:0)
Голы: Расмуссен - 1 (Вольски), 1:53 - 1:0. Мозякин - 2 (бол., Антипин), 5:06 - 2:0. Вольски - 1 (Расмуссен, Антипин), 11:32 - 3:0. Сквайрз - 1 (Тичар, Кундратек), 30:04 - 3:1.
Вратари: Кошечкин - Налимов (52:46 - 53:34, 57:20).
Штраф: 8 - 12.
Броски: 40 (18+10+12) - 24 (8+7+9).
Судьи: Кислов, Кочетов.
9 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".