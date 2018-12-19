"Металлург" по буллитам обыграл "Ак Барс"

"Металлург" по буллитам победил "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3 Б. Победный буллит на счету защитника Максима Матушкина.

"Металлург" набрал 56 очков и расположился на 4-м месте на Востоке. "Ак Барс" с 62 баллами занимает третью строчку.

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"Ак Барс" (Казань) - "Металлург" (Магнитогорск) - 3:4 Б (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 0:1)

Голы: Михеев - 7 (Потапов), 13:35 - 1:0. Азеведо - 11 (Манухов, Батыршин), 13:48 - 2:0. Верещагин - 3 (Расмуссен), 26:43 - 2:1. Зарипов - 4 (Азеведо, Секач), 30:33 - 3:1. Пакаринен - 14 (Чибисов), 44:13 - 3:2. Эллисон - 14 (Матушкин, Мозякин), 59:26 - 3:3.

Победный буллит: Матушкин.

Вратари: Гарипов (Подъяпольский, 65:00) - Кошечкин (57:59 - 59:26 Загидулин, 65:00).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 27 (11+9+6+1) - 46 (16+13+14+3).

Судьи: Белов, Оленин.

19 декабря. Казань. "Татнефть-Арена".

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