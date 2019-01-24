"Металлург" переиграл "Трактор"

Магнитогорский "Металлург" одержал победу над "Трактором"​ (2:0) в рамках регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей голами отметился защитник Алексей Береглазов и нападающий Павел Дорофеев​. Гости потерпели второе поражение подряд.

Голкипер хозяев Артем Загидулин отбил 17 бросков в матче и сохранил ворота "Металлурга" в неприкосновенности.

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Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Трактор" (Челябинск) – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Голы: Береглазов – 4 (мен.), 18:24 – 1:0. Дорофеев – 1 (Булирж, Расмуссен), 35:51 – 2:0.

Вратари: Загидулин – Судницин.

Штраф: 10 – 4.

Броски: 25 (5+14+6) – 17 (6+7+4).

Судьи: Беляев, Франо.

24 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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