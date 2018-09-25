"Металлург" переиграл "Северсталь"

"Металлург" обыграл "Северсталь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. В составе победителей отличились Владислав Калетник и Андрей Чибисов. За череповецкий клуб шайбу забросил Картер Эштон.

"Северсталь" проиграла четвертый матч в пяти последних.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Северсталь" (Череповец) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Калетник - 1 (бол., Бирюков), 3:16 - 1:0. Эштон - 4 (бол., Бумагин, Бойчак), 13:03 - 1:1.

Чибисов - 1 (Бирюков, Варфоломеев), 29:46 - 2:1.

Вратари: Загидулин - Магарилов.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 33 (10+18+5) - 27 (12+7+8).

Судьи: Сидоренко, Соин.

25 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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