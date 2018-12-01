"Металлург" одержал волевую победу над "Авангардом" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1. Заброшенными шайбами отметился нападающие Сергей Мозякин и Ииро Пакаринен.

"Металлург" набрал 49 очков и расположился на четвертом месте. "Авангард" с 48 баллами занимает вторую строчку.

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"Авангард" (Омск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Голы: Широков - 15 (Зернов, Емелин), 23:59 - 1:0. Мозякин - 12 (бол., Эллисон, Расмуссен), 29:36 - 1:1. Пакаринен - 12 (Булирж, Расмуссен), 50:39 - 1:2.

Вратари: Бобков (58:56) - Загидулин.

Штраф: 6 - 14.

Броски: 26 (9+7+10) - 22 (8+9+5).

Судьи: Гофман, Романов.

1 декабря. Балашиха. ЛД "Арена Балашиха".

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