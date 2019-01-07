"Металлург" одержал шестую победу подряд

В матче регулярного чемпионата магнитогорский "Металлург" обыграл "Адмирал" со счетом 3:1. Для магнитогорской команды эта победа стала шестой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) – "Адмирал" (Владивосток) – 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Голы: Матушкин – 3 (Мозякин, Эллисон), 8:16 – 1:0. Вихарев – 9 (Козловский, Бутузов), 19:26 – 1:1. Эллисон – 16 (Тимкин, Матушкин), 27:03 – 2:1. Д. Платонов – 2 (п.в., Кулемин), 59:50 – 3:1.

Вратари: Кошечкин – Красоткин (58:41 – 59:50).

Штраф: 8 – 8.

Броски: 36 (7+15+14) – 27 (10+7+10).

Судьи: Гофман, Спирин.

7 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".