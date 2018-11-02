"Металлург" обыграл "Йокерит"

"Металлург" победил "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 3:2. Победную шайбу забросил защитник Виктор Антипин.

"Металлург" набрал 33 очка и поднялся на 4-е место на Востоке. "Йокерит" с 35 баллами располагается на 3-й строчке на Западе.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы: Грант - 5 (Й.Б. Йенсен, Маннинен), 4:54 - 0:1. Кулемин - 2 (бол., Шор, Булирж), 17:58 - 1:1. Расмуссен - 5 (Булирж), 34:05 - 2:1. Антипин - 5 (бол., Эллисон), 44:51 - 3:1. Леписто - 3 (бол., О`Нилл), 54:12 - 3:2.

Вратари: Кошечкин - Запольски (Калныньш, 54:12, Запольски, 57:45, 57:58).

Штраф: 6 - 30.

Броски: 33 (11+14+8) - 35 (12+10+13).

Судьи: Фатеев, Франо.

2 ноября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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