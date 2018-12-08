"Металлург" обыграл у себя дома "Спартак", Эллисон оформил хет-трик

Магнитогорский "Металлург" одержал крупную победу на своем льду над московским "Спартаком" со счетом 7:3.

Примечательно, что шесть из десяти голов, которые болельщики увидели в этой игре, были забиты еще в первом периоде. К первому перерыву магнитогорцы вели со счетом 4:2. В их составе отличились Шор, Расмуссен, Дронов и Эллисон. За "Спартак" забили Ганзл и Дыбленко. Во втором периоде Эллисон на пару с Мозякиным увеличили преимущество хозяев, на что "Спартак" ответил шайбой Зубова. А в третьей двадцатиминутке Эллисон в третий раз за матч поразил ворота красно-белых, оформив, таким образом, хет-трик.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Спартак" (Москва) - 7:3 (4:2, 2:1, 1:0)

Голы: Ганзл - 7 (Калинин), 0:05 - 0:1. Шор - 2 (Язьков, Булирж), 4:56 - 1:1. Дыбленко - 3 (Цыплаков), 5:28 - 1:2. Расмуссен - 8 (бол., Антипин, Мозякин), 10:38 - 2:2. Дронов - 2 (Чибисов, Пакаринен), 13:47 - 3:2. Эллисон - 10 (Мозякин), 19:31 - 4:2. Мозякин - 13 (Кулемин, Эллисон), 23:24 - 5:2. Зубов - 8 (Гришин), 26:05 - 5:3. Эллисон - 11 (бол., Антипин, Мозякин), 31:54 - 6:3. Эллисон - 12 (Мозякин, Тимкин), 49:17 - 7:3.

Вратари: Кошечкин - Беспалов (Трушков, 13:47).

Штраф: 10 - 4.

Броски: 23 (11+8+4) - 33 (11+12+10).

Судьи: Гашилов, Франо.

8 декабря. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

После этой победы "Металлург", впервые в сезоне забросивший семь шайб за игру, набрал 52 очка. Команда Йозефа Яндача идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" остался с 42 баллами на пятой строчке Запада.