"Металлург" обыграл "Торпедо", Мозякин оформил хет-трик

"Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Торпедо" со счетом 7:3. Нападающий "Магнитки" Сергей Мозякин оформил хет-трик.Дубль на счету Евгения Тимкина.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 7:3 (2:1, 3:1, 2:1)

Голы: Аляев - 2 (Коробов), 14:03 - 0:1. Мозякин - 15 (Кулемин, Эллисон), 16:33 - 1:1. Тимкин - 4 (Неколенко, Д. Платонов), 18:42 - 2:1. Мозякин - 16 (Кулемин), 28:29 - 3:1. Шенфельд - 5 (Кейлоф), 33:20 - 3:2. Кулемин - 11 (бол., Антипин, Расмуссен), 36:36 - 4:2. Эллисон - 15 (бол., Антипин, Мозякин), 39:18 - 5:2. Тимкин - 5 (Неколенко, Д. Платонов), 45:06 - 6:2. Миле - 13 (бол., Саболич, Кейлоф), 52:14 - 6:3. Мозякин - 17 (Береглазов), 52:58 - 7:3.

Вратари: Кошечкин - Браст (Тихомиров, 40:00).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 39 (13+15+11) - 30 (14+7+9).

Судьи: Кислов, Юдаков.

5 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".