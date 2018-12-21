"Металлург" обыграл "Нефтехимик", одержав третью победу подряд

"Металлург" победил "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:2. Клуб из Магнитогорска одержал третью победу подряд.

"Металлург" набрал 58 очков и расположился на четвертом месте на Востоке. "Нефтехимик" с 34 баллами занимает 10 строчку.

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 2:4 (0:0, 2:4, 0:0)

Голы: Галимов - 6 (Нестрашил, Косов), 22:43 - 1:0. Верещагин - 4, 24:17 - 1:1. Няттинен - 13 (Руохомаа), 25:58 - 2:1. Чибисов - 6 (бол., Матушкин, Булирж), 34:14 - 2:2. Антипин - 9 (бол., Мозякин, Кулемин), 35:12 - 2:3. Пакаринен - 15, 35:24 - 2:4.

Вратари: Ежов (Коротаев, 35:24) - Кошечкин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 34 (12+12+10) - 25 (8+11+6).

Судьи: Рогачев, Щенев.

21 декабря. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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