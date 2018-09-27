"Металлург" обыграл московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 6:5 ОТ. Победная шайба на счету нападающего Мэтта Эллисона.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "ХК Динамо" (Москва) - 6:5 ОТ (3:2, 1:2, 1:1, 1:0)

Голы: Мозякин - 4 (Язьков), 3:35 - 1:0. Индрашис - 4 (А. Алексеев), 11:44 - 1:1. Тарасов - 5 (Кагарлицкий, Шипачев), 12:36 - 1:2. Антипин - 2 (Любимов), 12:53 - 2:2. Вольски - 3 (бол., Мозякин, Эллисон), 14:45 - 3:2. Кагарлицкий - 3 (Хиетанен, Тарасов), 20:22 - 3:3. Эллисон - 3 (бол., Мозякин, Вольски), 25:12 - 4:3. Шипачев - 2 (Кагарлицкий), 30:46 - 4:4. Мозякин - 5 (Верещагин), 51:39 - 5:4. Шипачев - 3 (Кагарлицкий, Индрашис), 52:18 - 5:5. Эллисон - 4, 62:13 - 6:5.

Вратари: Загидулин (Кошечкин, 40:00) - Еременко.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 31 (12+11+5+3) - 42 (10+12+15+5).

Судьи: Одиньш, Спирин.

27 сентября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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