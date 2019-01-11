"Металлург" обыграл минское "Динамо", одержав седьмую победу подряд

"Металлург" победил минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:3. Дублем в составе клуба из Магнитогорска отметился форвард Николай Кулемин.

"Металлург" занимает 4-е место в Восточной конференции, имея в активе 66 очков. "Динамо" с 32 баллами располагается на 10-й строчке на Западе.

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"Металлург" (Магнитогорск) - "Динамо" (Минск) - 4:3 (1:1, 1:2, 2:0)

Голы: Лисовец - 5 (Степанов), 2:24 - 0:1. Кулемин - 12 (Мозякин, Эллисон), 3:14 - 1:1. Кулемин - 13 (бол.), 21:12 - 2:1. А. Костицын - 14 (Степанов), 38:32 - 2:2. Бут - 1 (Пулккинен), 39:51 - 2:3. Булирж - 6 (Любимов, Чибисов), 48:26 - 3:3. Пакаринен - 16 (Антипин, Расмуссен), 58:15 - 4:3.

Вратари: Кошечкин (Загидулин, 10:38, Кошечкин, 14:28, Загидулин, 40:00) - Карнаухов (59:22).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (7+13+12) - 28 (13+8+7).

Судьи: Букин, Овчинников.

11 января. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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