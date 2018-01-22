"Металлург" обыграл "Куньлунь"

Магнитогорский "Металлург" на своей площадке обыграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 4:1. В составе хозяев зайбы забросили Мэтт Эллисон, Войтек Вольски, Сергей Мозякин и Евгений Тимкин. У пекинцев отличился Жильбер Брюле.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" Мг (Магнитогорск) - "Куньлунь" (Пекин) - 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

Голы: Эллисон - 19 (бол., Вольски, Коварж), 20:35 - 1:0. Брюле - 16 (Дефацио, Бек), 27:36 - 1:1. Вольски - 12, 46:51 - 2:1. Мозякин - 19 (бол., Ли, Вольски), 53:21 - 3:1. Тимкин - 11 (Кокарев), 53:50 - 4:1.

Вратари: Самсонов - Хелльберг.

Штраф: 0 - 8.

Броски: 38 (12+13+13) - 30 (12+10+8).

Судьи: Васильев, Щенев.

22 января. Магнитогорск. "Арена Металлург".