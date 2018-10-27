"Металлург" обыграл "Динамо"

"Металлург" выиграл у московского "Динамо" (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе победителей отличились Ииро Пакаринен и Деннис Расмуссен.

У гостей гол в активе Патрика Закриссона. "Магнитка" набрала 29 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. "Динамо" идет десятым на Западе - 17 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "ХК Динамо" (Москва) - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы: Закриссон - 1 (Никулин, Миронов), 1:39 - 0:1. Пакаринен - 8 (Расмуссен), 13:55 - 1:1. Расмуссен - 4 (Антипин, Кулемин), 24:31 - 2:1.

Вратари: Кошечкин - Бочаров (59:18).

Штраф: 6 - 2.

Броски: 35 (9+15+11) - 33 (9+11+13).

Судьи: Акузовский, Лаврентьев.

27 октября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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