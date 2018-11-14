"Металлург" на выезде обыграл минское "Динамо"

Минское "Динамо" дома уступило магнитогорскому "Металлургу" (0:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ. У победителей отличились Николай Кулемин и Деннис Расмуссен.

"Динамо" с 18 очками остается на последнем месте в Западной конференции. У "Металлурга" 39 очков и четвертое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Металлург" (Магнитогорск) - 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Кулемин - 7 (Матушкин), 43:52 - 0:1. Расмуссен - 6 (п.в., Пакаринен), 59:25 - 0:2.

Вратари: Энрот (59:07 - 59:25) - Кошечкин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 19 (5+5+9) - 24 (8+6+10).

Судьи: Соин, Франо.

14 ноября. Минск. Чижовка-Арена. 7315 зрителей.

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