"Металлург" и "Трактор" проведут матчи по расписанию, но без шоу-программ в связи с трагедией в Магнитогорске

"Металлург" и "Трактор" приняли совместное решение начать первые домашние матчи года с минуты молчания и не проводить праздничных шоу-программ в связи с трагедией в Магнитогорске, информирует пресс-служба клуба.

Также сообщается, что клуб проведет всю домашнюю серию в траурных повязках. Напомним, что в Магнитогорске в одном из жилых домов произошел взрыв, после чего обрушился подъезд. По последним данным, число погибших достигло 14 человек.

"2 января в Челябинской области объявлен днем траура по погибшим в магнитогорской трагедии 31 декабря. Это наша общая утрата и шрам на сердце, который останется с нами на всю жизнь.

Случившееся не оставило безучастным никого, и сейчас досуг – последнее, о чем мы думаем. Тем не менее, перенести запланированные игры и изменить календарь не представляется возможным, и хоккейные клубы "Металлург" и "Трактор" приняли совместное решение начать первые домашние матчи года с минуты молчания, не проводить праздничных шоу-программ. Магнитогорский "Металлург" всю домашнюю серию матчей проведет с траурными повязками", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, "Металлург" 5-го января сыграет дома с "Торпедо".

"Металлург" выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске