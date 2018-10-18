"Металлург" дома обыграл "Авангард", Мозякин сделал дубль

"Металлург" одержал победу над "Авангардом" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Дубль в составе победителей сделал Сергей Мозякин.

Также отличились Ииро Пакаринен и Евгений Тимкин. У "Авангарда" гол в активе Сергея Широкова.

"Металлург" набрал 25 очков и занимает четвертое место в Восточной конференции. У "Авангарда" 29 очков и вторая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Магнитогорск) - "Авангард" (Омск) - 4:1 (0:0, 1:0, 3:1)

Голы: Пакаринен - 6 (Вольски, Расмуссен), 24:17 - 1:0. Широков - 10 (Петров), 41:23 - 1:1. Мозякин - 8 (Кулемин, Расмуссен), 50:11 - 2:1. Мозякин - 9 (Эллисон, Матушкин), 53:58 - 3:1. Тимкин - 1 (п.в., Д. Платонов), 57:29 - 4:1.

Вратари: Кошечкин - Бобков (57:25 - 57:29).

Штраф: 2 - 0.

Броски: 26 (9+10+7) - 44 (9+11+24).

Судьи: Оленин, Ромасько.

18 октября. Магнитогорск. "Арена-Металлург".

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