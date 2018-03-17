Мэт Робинсон: "Йокерит" пытался ЦСКА перебегать, но мы хорошо сопротивлялись"

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон после победы ЦСКА над "Йокеритом" (2:0) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина в Западной конференции отметил, что в следующей встрече соперник сделает ставку на то, чтобы забить быстрый гол.



– Чем этот матч отличается от вчерашнего?



– Игра не особо отличалась. И мы, и соперник вышли заряженными на этот матч. Они пытались нас перебегать, но мы хорошо сопротивлялись. Отмечу игру Сорокина.



– В первом периоде был момент, когда вы сумели догнать соперников, которые убегали два в одного и прервали пас, который мог стать голевым. Не считаете этот эпизод одним из ключевых моментов?



– Этот момент случился после моего броска по воротам соперника и, естественно, я после этого должен был отработать в обороне. К счастью, игрок "Йокерита" сбавил скорость, чтобы дождаться партнера и это позволило мне их догнать.



– Чего ждете от следующих двух матчей в Хельсинки?



– Дома им помогут местные болельщики. Мне кажется, "Йокерит" сделает ставку на начало матча, возможно, попытается забросить быструю шайбу. Если они проиграют хотя бы один домашний матч, это поставит их в очень непростое положение. Думаю, они постараются не допустить этого. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)