Мэт Робинсон: "В 42 года точно не смогу играть, как Озолиньш"

Защитник московского "Динамо" Мэт Робинсон с восхищением отозвался о бывшем игроке сборной Латвии Сандисе Озолиньше. Хоккеисты в сезоне-2013/14 вместе выступали за "Динамо" из Риги.

- Безусловно, когда играешь с такими партнерами, как Сандис, то многому учишься, - цитирует официальный сайт КХЛ Робинсона. - Сам факт, что в 42 года Озолиньш играл на таком высоком уровне, просто поражает! В этом возрасте я совершенно точно не смогу быть в таком порядке (смеется). Он был настоящим лидером, всегда вел команду за собой, и я очень рад, мне довелось играть с ним.

- Какие качества Озолиньша позволили ему играть до 42 лет на таком высоком уровне?

- Я думаю, что в первую очередь понимание игры. Сандис заранее знал, что произойдет на площадке в тот или иной момент, всегда мог подстраховать тебя, при этом ему не приходилось тратить на это много сил. Безусловно, у Озолиньша была невероятная физическая подготовка, ведь в 42 он мог проводить на площадке столько же времени, сколько и я (смеется). Просто фантастический игрок!