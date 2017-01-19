Мэт Робинсон: "Место в регулярном чемпионате КХЛ значит не так уж много"

Защитник "Динамо" Мэт Робинсон после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (1:0) отметил, что успех в дерби добавит команде уверенности в преддверии плей-офф. По словам 30-летнего канадца, в конечном итоге место в регулярке значит не так уж много.

– Обыграть такую команду, как ЦСКА, победить в дерби, к которому приковано много внимания, дорогого стоит, – приводит "Р-Спорт" слова Робинсона. – Эта победа добавит нам уверенности, это очень важно в преддверии плей-офф. После таких побед ты понимаешь, что можно обыграть любого соперника, если будешь играть на пределе. Конечно, хотелось бы подняться выше в таблице, но в конечном итоге место в регулярке значит не так уж много. Будь ты третьим или пятым, в случае выхода во второй раунд тебя ждет команда уровня ЦСКА или СКА, и ты должен быть готов к этой встрече.