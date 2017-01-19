16:16 | ХОККЕЙ — КХЛ

Мэт Робинсон: "Место в регулярном чемпионате КХЛ значит не так уж много"

0
0
0

Защитник "Динамо" Мэт Робинсон после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над ЦСКА (1:0) отметил, что успех в дерби добавит команде уверенности в преддверии плей-офф. По словам 30-летнего канадца, в конечном итоге место в регулярке значит не так уж много.

– Обыграть такую команду, как ЦСКА, победить в дерби, к которому приковано много внимания, дорогого стоит, – приводит "Р-Спорт" слова Робинсона. – Эта победа добавит нам уверенности, это очень важно в преддверии плей-офф. После таких побед ты понимаешь, что можно обыграть любого соперника, если будешь играть на пределе. Конечно, хотелось бы подняться выше в таблице, но в конечном итоге место в регулярке значит не так уж много. Будь ты третьим или пятым, в случае выхода во второй раунд тебя ждет команда уровня ЦСКА или СКА, и ты должен быть готов к этой встрече.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20170119/1115126995.html

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ