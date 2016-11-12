Мэт Робинсон: "Место "Динамо" в таблице волнует больше, чем личная статистика"

Защитник московского "Динамо" Мэт Робинсон подчеркнул, что нынешний сезон он проводит не так ярко, как предыдущий. При этом игрок подчеркнул, что для него гораздо важнее успехи команды, чем его собственная статистика.

- Я действительно забиваю не так много, как в прошлом сезоне, - цитирует официальный сайт КХЛ Робинсона. - Тогда у меня получалось абсолютно всё я был "в огне" и повторить эти достижения будет непросто. Я стараюсь помогать своей команде на любом участке площадки – стремлюсь создавать больше моментов для партнёров в атаке и быть надежным при игре в собственной зоне. Мне хотелось бы забивать больше, и я работаю над этим.

- Тем не менее, вы остаетесь лучшим бомбардиром "Динамо". Следите за личной статистикой?

- Я практически не слежу за ней. Куда больше меня волнует то, что мы идём на шестом месте на Западе. Ситуация складывается так, что одна победа может поднять нас на несколько позиций, и в то же время, пара неудач моментально отбросит из зоны плей-офф. В таких обстоятельствах личная статистика отходит на второй план.