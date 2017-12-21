Мэт Робинсон: "Достаточно обидное поражение от "Металлурга"

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон после поражения от "Металлурга" (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что армейцам не хватило уверенности в третьем периоде встречи. В этой игре прервалась 12-матчевая победная серия столичного клуба.

– Сегодня получилось достаточно обидное поражение, – цитирует ТАСС Робинсона. – Была равная игра, но в конце третьего периода нам не хватило уверенности. Попытались оказать давление в концовке встречи, но в итоге пропустили еще две шайбы. Поздравляю хоккеистов "Металлурга" с победой.