Мэт Робинсон: "ЦСКА - это невероятная команда"

Защитник ЦСКА Мэт Робинсон после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" (3:0) отметил, что не рассматривал иного варианта продолжения карьеры, кроме как в составе армейской команды.

9 января 32-летний канадец продлил контракт с ЦСКА на два года.

– Я продлил контракт с ЦСКА, поскольку, несомненно, это невероятная команда, которая играет в сильной лиге, – цитирует ТАСС Робинсона. – Я наслаждаюсь пребыванием в ней, я живу в Москве уже долгое время, моя семья счастлива здесь, поэтому и я рад был продлить соглашение с ЦСКА еще на два года, это решение было простым. Ни с каким другим клубом я не контактировал, ЦСКА – это то место, где я хочу играть.

Мы отлично провели игру против минского "Динамо", показали хороший командный хоккей, у соперника было мало шансов забить. На матч с "Металлургом" мы уже настроились, нам предстоят две сложные встречи, к которым просто необходимо подойти подготовленной командой, в том числе каждый из нас должен быть готовым психологически.

К плей-офф тоже следует готовиться, мы не можем расслабиться и просто почивать на лаврах остаток регулярного чемпионата, надеясь, что все само собой сложится благополучно. Чтобы хорошо начать стадию плей-офф, нужно сильно финишировать в чемпионате, поймав свою игру.

К плей-офф тоже следует готовиться, мы не можем расслабиться и просто почивать на лаврах остаток регулярного чемпионата, надеясь, что все само собой сложится благополучно. Чтобы хорошо начать стадию плей-офф, нужно сильно финишировать в чемпионате, поймав свою игру.