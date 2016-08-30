00:02 | ХОККЕЙ — КХЛ

Месарош, Сохатский и Недорост - три звезды дня в КХЛ

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Рубрика "Три звезды": каждый вечер мы называем трех главных героев игрового дня в чемпионате КХЛ.

Первой звездой игрового дня стал хоккеист "Слована" Андрей Месарош. Его команда со счетом 7:4 обыграла на своем льду нижегородское "Торпедо", а сам хоккеист набрал 3 очка (2+1).

Второе место досталось вратарю "Автомобилиста" Андрею Сохатскому, чья команда со счетом 2:0 одолела магнитогорский "Металлург". Сохатский не позволил Сергею Мозякину забросить историческую шайбу и отбил 28 бросков, не пропустив ни одного.

Третье место у игрока "Слована" Вацлава Недороста. В матче с "Торпедо" он набрал 2 очка (1+1).

1. Андрей МЕСАРОШ

2. Андрей СОХАТСКИЙ

3. Вацлав НЕДОРОСТ

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dsg34h

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