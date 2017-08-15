Месарош будет капитаном "Слована"

"Слован" на своем официальном сайте сообщил, что капитаном команды в сезоне-2017/18 будет защитник Андрей Месарош. Ассистентами 31-летнего игрока станут его партнер по обороне Иван Шварны и нападающий Лукаш Кашпар.

Напомним, в прошлом сезоне Месарош выходил на лед в 35 матчах регулярки, набрав 13 (4+9) очков. Защитник не участовал в играх с декабря прошлого года, перенеся операции на плече и колене.

В 10-м сезоне КХЛ "Слован" стартует с выездного матча против СКА. Встреча состоится 23 августа, начало – в 19.30 по московскому времени.