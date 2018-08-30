Меньшиков стал игроком "Динамо"

"Динамо" объявило о переходе защитника Виталия Меньшикова. Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один год.

Меньшиков будет выступать за бело-голубых под 54-м номером.

В минувшем сезоне он играл за омский "Авангард", в составе которого провел 50 матчей и набрал 7 очков (2+5).

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