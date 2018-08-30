Меньшиков стал игроком "Динамо"

"Динамо" объявило о переходе защитника Виталия Меньшикова. Соглашение с 29-летним россиянином рассчитано на один год.
🔥 Приветствуем новичка нашей команды! 🔥– "Динамо" Москва (@dynamo_ru) 30 августа 2018 г.
Виталий Меньшиков пополнил состав бело-голубых!https://t.co/TEHVK2qbY4#МыДинамо pic.twitter.com/hDQudvT7Pw
Меньшиков будет выступать за бело-голубых под 54-м номером.
В минувшем сезоне он играл за омский "Авангард", в составе которого провел 50 матчей и набрал 7 очков (2+5).
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Дополнительная информация
https://dynamo.ru/news/70377-vitaliy_men_shikov_popolnil_sostav_belo_golubyih