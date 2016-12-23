Меньшиков из "Сибири" и Григорьев из "Адмирала" перешли в "Авангард"

"Авангард" произвел обмены с "Сибирью" и "Адмиралом", в результате которых в омский клуб перешли защитники Виталий Меньшиков и Михаил Григорьев. Новосибирцы и дальневосточники получили за игроков денежную компенсацию. Сумма сделки не разглашается.
"Авангард" произвел обмены с "Сибирью" и "Адмиралом", в результате которых в омский клуб перешли защитники Виталий Меньшиков и Михаил Григорьев. Новосибирцы и дальневосточники получили за игроков денежную компенсацию. Сумма сделки не разглашается.
ТолькоТоронто
Уже все равно. Я просто за то, чтобы газовые мрази не взяли КГ.
18:45 23 декабря