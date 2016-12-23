15:48 23 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

Меньшиков из "Сибири" и Григорьев из "Адмирала" перешли в "Авангард"

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"Авангард" произвел обмены с "Сибирью" и "Адмиралом", в результате которых в омский клуб перешли защитники Виталий Меньшиков и Михаил Григорьев. Новосибирцы и дальневосточники получили за игроков денежную компенсацию. Сумма сделки не разглашается.

Дополнительная информация

http://www.hawk.ru/news/24671/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ТолькоТоронто

Уже все равно. Я просто за то, чтобы газовые мрази не взяли КГ.

18:45 23 декабря

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