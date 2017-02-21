Меньше зрителей на матче плей-офф КХЛ было лишь однажды

Первый матч серии ЦСКА и "Йокерита" посетили 2326 зрителей. Лишь однажды на игру плей-офф КХЛ пришло меньшее количество болельщиков. Любопытно, что антирекорд был установлен в 2013 году, когда встреча ЦСКА – "Лев" собрал аудиторию в 2247 зрителей. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи плей-офф КХЛ с худшей посещаемостью
|
Дата
|
Стадия
|
Город
|
Матч
|
Счет
|
Зрители
|
21.02.2013
|
Первый раунд
|
Москва
|
ЦСКА – Лев
|
3:2 ОТ
|
2247
|
21.02.2017
|
Первый раунд
|
Москва
|
ЦСКА – Йокерит
|
4:2
|
2326
|
05.03.2009
|
Первый раунд
|
Тольятти
|
Лада – ЦСКА
|
3:2
|
2900
|
06.03.2009
|
Первый раунд
|
Тольятти
|
Лада – ЦСКА
|
1:2
|
2900
|
20.02.2013
|
Первый раунд
|
Москва
|
ЦСКА – Лев
|
3:2 ОТ
|
3219
|
27.02.2015
|
Первый раунд
|
Москва
|
ЦСКА – ХК Сочи
|
3:0
|
3244
|
04.03.2012
|
Первый раунд
|
Москва
|
ЦСКА – СКА
|
1:2 ОТ
|
3269
|
03.03.2009
|
Первый раунд
|
Москва
|
ЦСКА – Лада
|
2:1
|
3500
|
03.03.2013
|
Первый раунд
|
Астана
|
Барыс – Трактор
|
4:2
|
3574
|
05.03.2012
|
Первый раунд
|
Ханты-Мансийск
|
Югра – Трактор
|
3:6
|
3700
Тони Старк
Зачем команда на которую и 3 тысячи не ходит?уфа,питер,новосибирск,минск аншлаги,а на цска зрителей силком тащат,наверняка ещё солдатиков навезли.
00:26
Свинству Бой!
....и на футбик 5-6 тыс. В конявой среде мор какой-то, может ящур? А нет- свиной грипп.
00:10
Leider
Совершенно случайно 8 худших результатов - с участием ЦСКА.
00:09
63регион
В Тольятти 2900 зрителей - это аншлаг был, старый ДС "Волгарь" больше вместить не мог...
00:02
Платошкин Андрей
Вот это ЦСКА жжет)))) На них не ходят даже в ПО болельщики.
23:54 21 февраля