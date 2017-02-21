23:48 21 февраля | ХОККЕЙ — КХЛ

Меньше зрителей на матче плей-офф КХЛ было лишь однажды

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Первый матч серии ЦСКА и "Йокерита" посетили 2326 зрителей. Лишь однажды на игру плей-офф КХЛ пришло меньшее количество болельщиков. Любопытно, что антирекорд был установлен в 2013 году, когда встреча ЦСКА – "Лев" собрал аудиторию в 2247 зрителей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи плей-офф КХЛ с худшей посещаемостью

Дата

Стадия

Город

Матч

Счет

Зрители

21.02.2013

Первый раунд

Москва

ЦСКА – Лев

3:2 ОТ

2247

21.02.2017

Первый раунд

Москва

ЦСКА – Йокерит

4:2

2326

05.03.2009

Первый раунд

Тольятти

Лада – ЦСКА

3:2

2900

06.03.2009

Первый раунд

Тольятти

Лада – ЦСКА

1:2

2900

20.02.2013

Первый раунд

Москва

ЦСКА – Лев

3:2 ОТ

3219

27.02.2015

Первый раунд

Москва

ЦСКА – ХК Сочи

3:0

3244

04.03.2012

Первый раунд

Москва

ЦСКА – СКА

1:2 ОТ

3269

03.03.2009

Первый раунд

Москва

ЦСКА – Лада

2:1

3500

03.03.2013

Первый раунд

Астана

Барыс – Трактор

4:2

3574

05.03.2012

Первый раунд

Ханты-Мансийск

Югра – Трактор

3:6

3700
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тони Старк

Зачем команда на которую и 3 тысячи не ходит?уфа,питер,новосибирск,минск аншлаги,а на цска зрителей силком тащат,наверняка ещё солдатиков навезли.

00:26

Свинству Бой!

....и на футбик 5-6 тыс. В конявой среде мор какой-то, может ящур? А нет- свиной грипп.

00:10

Leider

Совершенно случайно 8 худших результатов - с участием ЦСКА.

00:09

63регион

В Тольятти 2900 зрителей - это аншлаг был, старый ДС "Волгарь" больше вместить не мог...

00:02

Платошкин Андрей

Вот это ЦСКА жжет)))) На них не ходят даже в ПО болельщики.

23:54 21 февраля

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