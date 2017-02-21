Меньше зрителей на матче плей-офф КХЛ было лишь однажды

Первый матч серии ЦСКА и "Йокерита" посетили 2326 зрителей. Лишь однажды на игру плей-офф КХЛ пришло меньшее количество болельщиков. Любопытно, что антирекорд был установлен в 2013 году, когда встреча ЦСКА – "Лев" собрал аудиторию в 2247 зрителей. (Кирилл БУРДАКОВ)

Матчи плей-офф КХЛ с худшей посещаемостью