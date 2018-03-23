Менеджер "Йокерита": "Наши ребята вышли как на последний бой"

Менеджер "Йокерита" Яри Курри заявил, что его команде надо хорошенько отдохнуть после марафонского пятого матча серии 1/4 финала плей-офф КХЛ с ЦСКА (2:1 5 ОТ). Напомним, что игра длилась около шести часов, а победная шайба была заброшена на 143-й минуте.

– Наши ребята вышли сегодня как на последний бой, - цитирует ТАСС Курри. - Это была захватывающая игра с обоюдными шансами на победу, обе команды очень хорошо сражались. Мы очень счастливы, что удалось одержать победу сегодня, теперь нам нужно отдохнуть и выложиться так же в субботу. Для нас ситуация простая - если проигрываем, то все заканчивается.