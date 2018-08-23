Мемориал погибшему массажисту "Локомотива" был снесен

Памятный знак Александру Беляеву, массажисту "Локомотива", который погиб в авиакатастрофе вместе с командой, был снесен, информирует "Первый ярославский".

Друзья Беляева увековечили память погибшего во дворе его дома, но мемориал снесли, как сообщается, в угоду современным интересам, так как некоторые местные жители высказывались против знака.

Самолет Як-42, на борту которого находились игроки, тренеры и персонал хоккейного клуба "Локомотив", потерпел крушение 7 сентября 2011 года под Ярославлем. В авиакатастрофе погибли 37 спортсменов и семь членов экипажа, выжить удалось бортинженеру Александру Сизову.