17:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Медвешчак" заявил защитника в качестве вратаря

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У "Медвешчака" на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" защитник Дерек Смит заявлен вторым вратарем. Всего в заявке числятся 18 игроков. Кадровые трудности связаны с дисквалификациями и травмами. После поражения от ЦСКА КХЛ дисквалифицировала вратаря Дэнни Тэйлора на три матча, а форварда Александра Болдюка – на два. Штраф первого связан с неспортивным поведением, второй атаковал соперника в область головы и шеи.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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историк79

Грешно так говорить, но клянусь Святым Микой, я сам готов травмировать их первого вратаря, чтобы посмотреть, как играть в воротах будет защитник!

18:32

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