"Медвешчак" заявил защитника в качестве вратаря

У "Медвешчака" на матч регулярного чемпионата КХЛ с "Северсталью" защитник Дерек Смит заявлен вторым вратарем. Всего в заявке числятся 18 игроков. Кадровые трудности связаны с дисквалификациями и травмами. После поражения от ЦСКА КХЛ дисквалифицировала вратаря Дэнни Тэйлора на три матча, а форварда Александра Болдюка – на два. Штраф первого связан с неспортивным поведением, второй атаковал соперника в область головы и шеи.