23:08 8 декабря | ХОККЕЙ — КХЛ

"Медвешчак" забросил четыре безответные шайбы рижскому "Динамо"

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Рижское "Динамо" на своем льду проиграло "Медвешчаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 0:4. Хорватский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Рига) – "Медвешчак" (Загреб) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Голы: Галиарди – 2 (Паре, Лессио), 4:25 – 0:1. Лессио – 5, 33:57 – 0:2. Паре – 6 (Безина), 51:40 – 0:3. Батлер – 5 (бол., Катич, Паре), 53:15 – 0:4.

Вратари: Седлачек – Макинтайр.

Штраф: 4 – 2.

Броски: 34 (12+11+11) – 32 (9+13+10).

Судьи: Васильев, Овчинников.

8 декабря. Пиньки. Инбокс-Холл.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2016-2017/

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