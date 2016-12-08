"Медвешчак" забросил четыре безответные шайбы рижскому "Динамо"

Рижское "Динамо" на своем льду проиграло "Медвешчаку" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 0:4. Хорватский клуб прервал серию из четырех поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Динамо" (Рига) – "Медвешчак" (Загреб) – 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Галиарди – 2 (Паре, Лессио), 4:25 – 0:1. Лессио – 5, 33:57 – 0:2. Паре – 6 (Безина), 51:40 – 0:3. Батлер – 5 (бол., Катич, Паре), 53:15 – 0:4.
Вратари: Седлачек – Макинтайр.
Штраф: 4 – 2.
Броски: 34 (12+11+11) – 32 (9+13+10).
Судьи: Васильев, Овчинников.
8 декабря. Пиньки. Инбокс-Холл.