"Медвешчак" в Загребе обыграл "Югру"

"Медвешчак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл "Югру" (4:1). Дублем в составе хорватской команды отметился нападающий Геноуэй Колби.

После 51 матча "Медвешчак" с 65 очками занимает 11 место в турнирной таблице Завпадной конференции. Югорчане, в активе которых 55 баллов, остались на предпоследнем месте на "Востоке".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)

Голы: Геноуэй - 8 (бол., Катич, Паре), 3:45 - 1:0. Геноуэй - 9 (бол., Паре, Крейчик), 14:00 - 2:0. Воронин - 4 (бол., Смит, Лессио), 30:20 - 3:0. Смейкал - 3 (Лессио, Глумак), 45:02 - 4:0. Валентенко - 1 (Алексеев, Лапенков), 58:44 - 4:1.

Вратари: Гарнетт - Шарыченков (Бояршинов, 51:16, 59:15).

Штраф: 16 - 22.

Броски: 25 (11+10+4) - 40 (10+14+16).

Судьи: Конц, Цыплаков.