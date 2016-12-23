"Медвешчак" в серии буллитов обыграл "Салават Юлаев"

"Медвешчак" на своем льду нанес поражение "Салавату Юлаеву" (3:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ. "Медвешчак" набрал 53 очка и вышел на 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. У "Салавата Юлаева" стало в активе 72 балла и пятое место на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Салават Юлаев" (Уфа) – 3:2 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Лессио – 7 (Смит, Ларкин), 24:58 – 1:0. Геноуэй – 7 (Мертль, Глумак), 27:07 – 2:0. Е. Бодров – 8 (Гончаров, Лисин), 30:43 – 2:1. Паршин – 8 (Коротков), 31:23 – 2:2.

Победный буллит: Лессио.

Вратари: Гарнетт - Гаврилов (Сведберг, 65:00).

Штраф: 2 – 2.

Броски: 32 (11+10+10+1) – 28 (8+10+7+3).

Судьи: Оскирко, Щенев.

23 декабря. Загреб. Dom Sportova.