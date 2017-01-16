"Медвешчак" решит, останется ли в КХЛ, в феврале или марте

"Медвешчак" рассматривает возможность выхода из КХЛ по окончании сезона. По словам директора департамента по связям с общественностью Радко Вучинича, клуб может вернуться в австрийскую хоккейную лигу. В текущем сезоне "Медвешчак" занимает 11-е место в Западной конференции с 62 очками после 50 матчей.

- Каждый год с момента перехода в КХЛ "Медвешчак" предоставлял все необходимые гарантии для выступления в австрийской хоккейной лиге, - цитирует официальный сайт "Медвешчака" Вучинича. - Это приоритетный турнир для нас после КХЛ.

В какой лиге будет выступать "Медвешчак" в следующем сезоне, зависит от ряда моментов, особенно финансовых и геополитических. Решение, где "Медвешчак" начнет новый сезон, будет принято в феврале или марте. Сейчас мы выступаем в КХЛ и гордимся тем, что хорватский клуб может успешно выступать в столь классном турнире.