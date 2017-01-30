19:47 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Медвешчак" расстался с Болдюком

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"Медвешчак" на своем официально сайте объявил о расторжении контракта с нападающим Александром Болдюком. 31-летний канадец играет в хорватском клубе с 2015 года, а в текущем сезоне набрал 12 (4+8) очков в 47 встречах регулярного чемпионата КХЛ.

– Попасть в плей-офф наша команда может только математически, – цитирует сайт "Медвешчака" директора по коммуникациям Ранко Вучинича. – Этого трудно достичь, учитывая наше финансовое положение. Поэтому клуб рассматривает предложения в отношении своих игроков, чтобы сохранить стабильность, чтобы не ставить под угрозу всю свою деятельность. К концу сезона приостанавливается некоторая спонсорская поддержка, но обязательства клуба остаются. Мы не хотим, чтобы клуб пострадал от невыполненных обязательств.

Дополнительная информация

http://www.medvescak.com/en/khl/club-announces-tranfers-bolduc-leaves-first-no2660

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Материалы REN-TV

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