"Медвешчак" проиграл московскому "Динамо" и лишился шансов на попадание в плей-офф

Московское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ в гостях победило "Медвешчак" со счетом 6:3.

Хорватская команда лишилась шансов попасть в плей-офф.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Динамо" (Москва) - 3:6 (1:2, 0:1, 2:3)

Голы: Терещенко - 4 (Карпов), 2:41 - 0:1. Кокуев - 9 (Сопин, Рылов), 3:58 - 0:2. Жиру - 14 (Крейчик, Лессио), 8:32 - 1:2. Никулин - 7 (Кашпар, Карпов), 24:04 - 1:3. Брюквин - 6 (Кокуев), 41:58 - 1:4. Катич - 6 (Крейчик), 45:25 - 2:4. Кокуев - 10 (Дугин, Федоров), 50:43 - 2:5. Лессио - 10 (Махбод, Воронин), 57:45 - 3:5. Кашпар - 7 (п.в.), 58:58 - 3:6.

Вратари: Гарнетт (58:44 - 58:58) - Лазушин.

Штраф: 16 - 6.

Броски: 37 (10+11+16) - 39 (8+20+11).

Судьи: Конц, Овчинников.

31 января. Загреб. Dom Sportova.