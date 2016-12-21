"Медвешчак" прервал 3-матчевую победную серию "Магнитки"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" дома обыграл магнитогорский "Металлург" со счетом 3:1. Хорватский клуб прервал трехматчевую победную серию "Магнитки".
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Медвешчак" (Загреб) – "Металлург" (Магнитогорск) – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
Голы: Паре – 8 (Махбод), 4:41 – 1:0. Батлер – 6 (бол., Паре), 9:04 – 2:0. Болдюк – 3 (Глумак), 23:10 – 3:0. Платонов – 3 (Дм. Казионов), 25:11 – 3:1. Платонов – 4 (Дм. Казионов, Бирюков), 28:23 – 3:2. Галиарди – 4 (Батлер, Катич), 41:26 – 4:2. Лессио – 6 (бол., Жиру), 42:51 – 5:2. Мозякин – 31 (бол., Семин, Коварж), 54:44 – 5:3. Глумак – 4 (мен., п.в.), 59:04 – 6:3.
Вратари: Макинтайр – Кошечкин (Загидулин, 23:10, Кошечкин, 40:00, Загидулин, 42:51, 58:21).
Штраф: 8 – 10.
Броски: 27 (12+5+10) – 34 (9+17+8).
Судьи: Белов, Щенев.
21 декабря. Загреб. Dom Sportova.