22:14 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Медвешчак" победил "Нефтехимик"

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"Медвешчак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Нефтехимик" – 4:1. В составе хорватского клуба дублем отметился нападающий Александр Жиру.

Благодаря этому успеху "Медвешчак" прервал серию из трех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Голы: Жиру - 9 (Болдюк, Паре), 5:59 - 1:0. Лессио - 1 (Парлетт, Мертль), 8:00 - 2:0. Жиру - 10 (бол., Геноуэй, Катич), 19:44 - 3:0. Катич - 4 (Хедберг, Макмиллан), 43:53 - 4:0. Секстон - 4 (бол., Кинрейд), 54:45 - 4:1.

Вратари: Макинтайр - Колппанен (Хакимов, 20:00).

Штраф: 22 - 10.

Броски: 27 (11+10+6) - 26 (9+9+8).

Судьи: Беляев, Кулаков.

19 октября. Загреб. Dom Sportova.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/team/262/

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