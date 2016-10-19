"Медвешчак" победил "Нефтехимик"

"Медвешчак" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Нефтехимик" – 4:1. В составе хорватского клуба дублем отметился нападающий Александр Жиру.
Благодаря этому успеху "Медвешчак" прервал серию из трех поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Медвешчак" (Загреб) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)
Голы: Жиру - 9 (Болдюк, Паре), 5:59 - 1:0. Лессио - 1 (Парлетт, Мертль), 8:00 - 2:0. Жиру - 10 (бол., Геноуэй, Катич), 19:44 - 3:0. Катич - 4 (Хедберг, Макмиллан), 43:53 - 4:0. Секстон - 4 (бол., Кинрейд), 54:45 - 4:1.
Вратари: Макинтайр - Колппанен (Хакимов, 20:00).
Штраф: 22 - 10.
Броски: 27 (11+10+6) - 26 (9+9+8).
Судьи: Беляев, Кулаков.
19 октября. Загреб. Dom Sportova.