13:17 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Медвешчак" оставшиеся домашние матчи проведет в Братиславе

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"Медвешчак" проведет два оставшихся домашних матча регулярного чемпионата КХЛ в Братиславе, информирует официальный сайт клуба. Клуб будет играть на арене "Слована", так как в Загребе начнется подготовка к международному турниру по фигурному катанию.

При этом домашняя игра со "Слованом", запланированная на 17 февраля, пройдет в Братиславе 14-го числа. Выездной матч с тем же "Слованом" пройдет, как и запланировано, 15 февраля.

5 февраля также в Братиславе пройдет матч "Медвешчак""Витязь".

Клуб проведет компенсационные программы для владельцев абонементов. Также компенсацию должны получить те, кто купил билеты на указанные матчи.

 

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Материалы REN-TV

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