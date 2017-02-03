"Медвешчак" оставшиеся домашние матчи проведет в Братиславе

"Медвешчак" проведет два оставшихся домашних матча регулярного чемпионата КХЛ в Братиславе, информирует официальный сайт клуба. Клуб будет играть на арене "Слована", так как в Загребе начнется подготовка к международному турниру по фигурному катанию.

При этом домашняя игра со "Слованом", запланированная на 17 февраля, пройдет в Братиславе 14-го числа. Выездной матч с тем же "Слованом" пройдет, как и запланировано, 15 февраля.

5 февраля также в Братиславе пройдет матч "Медвешчак" – "Витязь".

Клуб проведет компенсационные программы для владельцев абонементов. Также компенсацию должны получить те, кто купил билеты на указанные матчи.