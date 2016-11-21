"Медвешчак" опроверг информацию о переезде из Загреба в Лондон по окончании сезона

"Медвешчак" опроверг информацию о возможном переезде команды из Загреба в Лондон. Предполагалось, что случае смены места базирования по окончании сезона хорватская команда будет играть на арене "О2", вместимость которой составляет 20 000 человек.

"Медвешчак" – хорватский клуб и таковым и останется. Нет и не было переговоров или планов по перемещению клуба в Великобританию или другую страну или город", – сообщает пресс-служба клуба.



В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 38 очков после 32 матчей.

