16:31 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Медвешчак" опроверг информацию о переезде из Загреба в Лондон по окончании сезона

0
0
0

"Медвешчак" опроверг информацию о возможном переезде команды из Загреба в Лондон. Предполагалось, что случае смены места базирования по окончании сезона хорватская команда будет играть на арене "О2", вместимость которой составляет 20 000 человек.

"Медвешчак" – хорватский клуб и таковым и останется. Нет и не было переговоров или планов по перемещению клуба в Великобританию или другую страну или город", – сообщает пресс-служба клуба.

В текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 38 очков после 32 матчей.
 

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ