"Медвешчак" одолел "Кузню"

"Медвешчак" победил новокузнецкий "Металлург" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Металлург" (Новокузнецк) - "Медвешчак" (Загреб) - 3:5 (1:2, 1:0, 1:3)
Голы: Геноуэй - 3 (Макмиллан), 0:42 - 0:1. Земченко - 2, 4:56 - 1:1. Жиру - 2 (бол., Брюле), 9:15 - 1:2. Язьков - 1 (Комаристый), 37:29 - 2:2. Брюле - 2, 49:33 - 2:3. Вихарев - 2 (Анисин, Семенов), 54:19 - 3:3. Брюле - 3, 57:30 - 3:4. Жиру - 3 (п.в.), 59:50 - 3:5.
Вратари: Бирюков (58:24 - 59:50) - Тэйлор.
Штраф: 10 - 6.
Броски: 30 (10+9+11) - 48 (17+20+11).
Судьи: Овчинников, Франо.