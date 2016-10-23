"Медвешчак" обыграл "Ладу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Медвешчак" на своем льду обыграл "Ладу" со счетом 3:2. Клуб из Тольятти уступал по ходу встречи 0:2, но смог сравнять счет в третьем периоде. Победную шайбу забросил нападающий хорватского клуба Брэндон Макмиллан.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Медвешчак" (Загреб) – "Лада" (Тольятти) – 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)

Голы: Мертль – 6 (мен., Макмиллан), 35:56 – 1:0. Жиру – 11 (бол., Геноуэй, Катич), 37:31 – 2:0. В. Стрельцов – 2 (Филатов, Бочаров), 42:47 – 2:1. Бочаров – 7 (мен., В. Стрельцов), 44:35 – 2:2. Макмиллан – 6 (Паре, Парлетт), 50:33 – 3:2.

Вратари: Макинтайр – Ежов (58:54).

Штраф: 10 – 18.

Броски: 35 (13+10+12) – 25 (9+9+7).

Судьи: Комаров, Лаврентьев.

23 октября. Загреб. Dom Sportova.